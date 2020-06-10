بعد أزمة أسعار علاج «كورونا».. كم تمثل المستشفيات الخاصة من القطاع الصحي في مصر؟ (تفاعلي)

أثارت أسعار الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات الخاصة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، العديد من الانتقادات بسبب ارتفاعها، لا سيما بعد رفض عدد من المستشفيات تطبيق الأسعار التي حددتها وزارة الصحة والسكان لهذه الخدمات.

وكانت وزارة الصحة أعلنت تكاليف علاج فيروس كورونا بالغرف الداخلية والعناية المركزة بالمستشفيات الخاصة، مطلع يونيو الجاري، حيث حددت تكلفة مريض في غرفة عزل داخلي 1500-3000 جنيه لليوم الواحد، وتكلفة المريض في العناية المركزة 7500 – 10000 جنيه بجهاز تنفس صناعي، وبدون جهاز تنفس صناعي تتراوح بين 5-7 آلاف جنيه لليوم الواحد. 🔵 «من 1500 وحتى 10 آلاف جنيه لليوم شاملة التحاليل والآشعة».. الصحة تعلن تكاليف علاج كورونا في المستشفيات الخاصة👈 التفاصيل: https://bit.ly/3cjBqmNGepostet von ‎جريدة المال‎ am Montag, 1. Juni 2020

وفي 3 يونيو الجاري، قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إن مستشفيات القطاع الخاص ترفض هذه الأسعار، مؤكدًا أن معظم تلك المستشفيات ترى أن تقديم خدمة رعاية مرضى فيروس كوورنا مكلفة جدا ولايتم الربح منها.

وزيرة الصحة: توحيد جهود الدولة مع مستشفيات القطاع الخاص

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على ضرورة إعلاء مصلحة المرضى دون النظر إلى الأرباح، حفاظًا على حياة المواطنين، مشددة على توحيد جهود الدولة مع مستشفيات القطاع الخاص لخدمة مرضى فيروس كورونا.

وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الصحة، الإثنين، استنكر الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، وممثلي مستشفيات القطاع الخاص الكبرى، ما تمارسه بعض مستشفيات القطاع الخاص من المغالاة في تقديم الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا، داعيًا كافة المستشفيات إلى الالتزام بالضوابط التي وضعتها الدولة.

وأكد رئيس الغرفة في تصريحات لبرنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر عقب هذا اللقاء، أن وزارة الصحة ستعلن عن أسعار جديدة لعلاج فيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة.

1157 مستشفى خاص في مصر

بلغ إجمالي عدد المستشفيات في مصر خلال عام 2018، 1848 مستشفى، من بينهم 1157 مستشفى خاص، بنسبة 62.6%، في حين مثلت مستشفيات القطاع الحكومي 37.4%، ضمت كلٍ من المستشفيات العامة والمركزية والتابعة لجهات حكومية، بإجمالي 691 مستشفى، وذلك وفقًا لأحدث أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في النشرة السنوية لإحصاء الخدمات الصحية الصادرة في نوفمبر 2019.

ولكن هذه النسبة الكبيرة التي استخوذت عليها المستشفيات الخاصة من القطاع الصحي في مصر لم تنعكس على عدد الأسرة، التي بلغت 35320 سرير بنسبة 27%، في مقابل 95683 سرير في مستشفيات القطاع الحكومي بنسبة 73%.

وعلى مستوى الأطباء البشريين، بلغ عدد الأطباء في المستشفيات الخاصة خلال عام 2018 29290 طبيبًا بنسبة 24.3%، في حين كانت النسبة الأكبر بالمستشفيات الحكومية بـ 75.7% حيث بلغ عدد الأطباء 91 ألف و316 طبيبًا بشريًا.

من ناحية أخرى، بلغ عدد أعضاء هيئة التمريض في المستشفيات الخاصة 22766 بنسبة 10.4%، في مقابل 196686 في مستشفيات القطاع الحكومي، بنسبة 89.6% من إجمالي أعضاء هيئة التمريض في القطاع الصحي المصري.

توزيع المستشفيات الخاصة على محافظات الجمهورية

احتلت محافظة القاهرة المركز الأول في عدد المستشفيات الخاصة على مستوى الجمهورية، بـ 280 مستشفى في عام 2018، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء، يليها محافظة الدقهلية بـ 138 مستشفى، ثم محافظة الجيزة بـ 127 مستشفى، والإسكندرية 98 مستشفى، والغربية بـ 69 مستشفى.

في المقابل، كانت أقل المحافظات من حيث أعداد المستشفيات الخاصة هي الفيوم (8 مستشفيات)، وشمال سيناء والأقصر (7 مستشفيات) وجنوب سيناء ومطروح وفي كلٍ منهما 3 مستشفيات خاصة فقط.

خريطة تفاعلية بأعداد المستشفيات الخاصة في محافظات الجمهورية