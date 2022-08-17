بعد «أدرينالين».. محمد حماقي يطرح أغنية «قلبي حبك جدا» (فيديو)

طرح مساء اليوم النجم محمد حماقي أغنيته الجديدة” قلبي حبك جدا” ،عبر قناته الرسمية بيوتيوب ، وتعاون فيها مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى والموزع الموسيقي أحمد ابراهيم .

يذكر أن محمد حماقي قدم حفلا غنائيا مؤخرا بمدينة جدة بالسعودية على أحد الشواطئ، وغنى حماقي رغم سقوط الأمطار، حيث قدم أغنية جمالها استثنائي وأحلى حاجة فيكي وأدرينالين، وغيرها من الأغنيات.

وتعتبر أغنية ” قلبي حبك جدا ” لحماقي هي الأغنية الثانية له بموسم الصيف الحالي ، بعد أغنيته الأولى ” أدرينالين” من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي تميم وحققت الأغنية نجاحا جيدا وتخطت مشاهداتها 14 مليون بيوتيوب .