بعد أداء جيد للربع الثاني.. كيا ترفع مستهدفات مبيعاتها إلى 78 مليار دولار فى 2023

رفعت شركة كيا، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا من حيث المبيعات اليوم الخميس من مستهدفات مبيعاتها السنوية وخطط المبيعات والأرباح لهذا العام بعد أن أعلنت عن أرباح قوية في الربع الثاني بفضل ضعف الوون الكوري وتحسن مزيج المنتجات، وفقا لوكالة يونهاب.

وتوقعت كيا أن تصل مبيعاتها إلى أكثر من 100 تريليون وون (78.2 مليار دولار) في عام 2023، أي أعلى من مستهدفاتها في يناير عند 97.6 تريليون وون، مع تعديل هامش أرباحها التشغيلية إلى 11.5% – 12% من 9.5%.

وزادت المبيعات المستهدفة المعدلة بنسبة 16% من العائدات البالغة 86.56 تريليون وون التي تم الإعلان عنها العام الماضي.

وتخطط الشركة لتحقيق الأهداف من خلال التركيز على مبيعات السيارات الرياضية متعددة الأغراض والسيارات الكهربائية بالكامل مثل إي في 6، وإي في 9، في الأسواق الخارجية.

وقالت كيا في بيان إن صافي الربح قفز بنسبة 50% إلى 2.82 تريليون وون في الفترة من أبريل إلى يونيو من هذا العام من 1.88 تريليون وون في نفس الفترة من العام الماضي.

كما قفزت الأرباح التشغيلية بنسبة 52% إلى 3.4 تريليونات وون في الربع الثاني من هذا العام من 2.23 تريليون وون في نفس الفترة من العام السابق. وارتفعت المبيعات بنسبة 20% إلى 26.24 تريليون وون من 21.88 تريليون وون خلال هذه الفترة.

وارتفع صافي الدخل خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام بنسبة 69% إلى 4.94 تريليونات وون من 2.91 تريليون وون في نفس الفترة من العام السابق.

وزادت الأرباح التشغيلية بنسبة 63% لتصل إلى 6.28 تريليونات وون في النصف الأول من 3.84 تريليونات وون في العام الماضي.

وارتفعت الأرباح التشغيلية بمقدار 63% إلى 6.28 تريليونات وون في النصف الأول من 3.84 تريليونات وون في العام السابق. وصعدت المبيعات بنسبة 24% لترتفع إلى 49.94 تريليون وون من 40.23 تريليون وون في نفس الفترة.