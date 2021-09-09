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بعدما استبعد رئيسها.. وزير الإسكان يتجول بمشروعات المنصورة الجديدة (صور)

تعيين ياسر عبدالحليم رئيساً لجهاز المنصورة الجديدة
أحمد صبحي 11:16 م, الخميس, 9 سبتمبر 21 11:16 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

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تجول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأصدر وزير الإسكان، تعليمات مشددة، بضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، وتكثيف العمالة والمعدات بكل مواقع العمل، للانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة، قائلا: “عايز المدينة خلية نحل.. وشغل على مدار الـ24 ساعة”.

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كما وجه الوزير بضرورة الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، واللاند سكيب، وأعمال الزراعة، مؤكداً ضرورة تنفيذ جميع الأعمال بأعلى جودة، مع الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من التنفيذ.

كان قد أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتعيين المهندس ياسر عبدالحليم رئيساً لجهاز المنصورة الجديدة، وشدد الوزير على عبد الحليم بالعمل على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع لإنهاء المشروعات فى المواعيد المحددة.

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وجاء قرار الوزير باستبعاد رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، وكذا بعض العاملين بجهاز المدينة، خلالة جولة تفقدية له، اليوم بالمدينة، وأرجعت مصادر بالجهاز، قرار الاستبعاد، لتأخير تسليم مشروعات سكنية وخدمية.

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بقلم أحمد صبحي

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