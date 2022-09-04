بعدما أنهى حياتها بطلق ناري.. انتحار قاتل فتاة المنوفية

انتحر المتهم بارتكاب جريمة قتل فتاة المنوفية -الطالبة بكلية تربية رياضية- بعدما أطلق النار على نفسه من نفس السلاح الذي استخدمه في ارتكاب جريمته.

كانت الأجهزة الأمنية قد عثرت على جثمان مرتكب واقعة الاعتداء على فتاة بدائرة مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية بسلاح ناري (فرد خرطوش محلي الصنع)، مما أدى إلى وفاتها.

ووجدت الجثمان بطريق (مصر – إسكندرية) الزراعي بدائرة مركز شرطة قويسنا، منتحرًا بذات السلاح الناري السابق استخدامه في ارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بقتل طالبة تبلغ من العمر 19 عامًا، بطلق ناري في الظهر، على يد شخص في قرية طوخ طنبشا بمركز السبع بمحافظة المنوفية.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم بارتكاب الواقعة يدعى يبلغ من العمر 29 عامًا من أبناء القرية، حاصل على مؤهل متوسط، وتربص بها أثناء خروجها من منزلها، ولاذ بالفرار من مكان الحادث.