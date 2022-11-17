بعدد 175 طلبا.. محافظ مطروح يعتمد قرارات لجنة البت للمبانى والأراضي

اعتمد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب قرارات لجنة البت هذا الأسبوع، فى طلبات التقنين للمبانى والأراضي بعدد 175 منها عدد 117 طلبا لتقنين المبانى بمراكز مرسي مطروح والعلمين والحمام والنجيلة وبرانى والسلوم وسيوة، وكذلك عدد 18طلب تقنين لأراض زراعية بمراكز الحمام وسيوة والنجيلة، إضافة إلى بحث عدد 40 تظلما مقدما من عدد من المواطنين أصحاب طلبات التقنين.

ويأتى ذلك استمرارا لجهود المحافظة فى الإسراع في بحث طلبات التقنين لتحقيق الاستقرار للمواطنين.

كما اعتمد المحافظ قرارات لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح وفقا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق مزيد من الاستقرار للمواطنين وذلك بحضور اللواء خالد القشلان مدير عام الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، والمهندسة أحلام المصري مستشار شئون التمليك بالمحافظة.

كما تم مناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع ومراعاة طبيعة المجتمع المطروحى فى أعمال التقييم.

وأكد المحافظ حرص جميع أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة والحفاظ على حقوق الدولة.

ووجه محافظ مطروح بالإسراع ببحث كافة الطلبات المقدمة والعمل على تذليل أى عقبات مع مراعاة تحقيق السعر المناسب طبقا للبعد الاجتماعى لمواطنى المحافظة، مشيدا بالجهود المبذولة من العاملين بمنظومة تقنين الأراضي بالمحافظة من أجل تحقيق الاستقرار للمواطنين.