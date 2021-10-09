بعثة منتخب مصر تطير إلى بنغازي اليوم استعدادا لمباراة ليبيا الاثنين

تستعد بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب كارلوس كيروش، لمغادرة مدينة برج العرب، اليوم السبت، برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في طريقها إلى مدينة بنغازي الليبية؛ استعدادًا لمواجهة منتخب ليبيا، مساء بعد غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وفاز منتخب مصر على ليبيا بهدف مقابل لا شيء عن طريق عمر مرموش على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

وأدى لاعبو المنتخب صباح اليوم تدريبات استشفائية بإحدى القاعات الرياضية المتخصصة بمقر إقامة الفريق عبر تقسيمهم إلى مجموعتين، فيما أدى بدلاء مبارة الأمس تدريبًا على ملعب المباراة بعد نهايتها.

وتضم بعثة المنتخب الوطني جميع أعضاء الجهاز الفني بقياد كارلوس كيروش وقائمة اللاعبين الـ24 المختارين للمباراتين، حيث من المقرر أن يؤدي الفريق تدريبًا وحيدًا غدًا بمدينة بنغازي على ملعب المباراة المقبلة.

وتحتل مصر صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما تحل ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط.