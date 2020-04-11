بعثة مصر بجنيف تشارك في ندوة حول تداعيات «كورونا» على الدول الإفريقية

وأضاف بيان وزارة الخارجية أن الندوة كانت بمشاركة سكرتير عام الأنكتاد، ونائب مدير عام منظمة التجارة العالمية، والمديرة التنفيذية بالإنابة لمركز التجارة العالمي، والمدير التنفيذي لمركز الجنوب في جنيف.

قالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، إن البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف شاركت في ندوة عبر الإنترنت حول التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا على القارة الإفريقية وكيفية احتوائها.

وأضاف بيان وزارة الخارجية أن الندوة كانت بمشاركة سكرتير عام الأنكتاد، ونائب مدير عام منظمة التجارة العالمية، والمديرة التنفيذية بالإنابة لمركز التجارة العالمي، والمدير التنفيذي لمركز الجنوب في جنيف.

بالإضافة لعدد كبير من السفراء وخبراء الدول الإفريقية الأعضاء بالمنظمة.

وتناولت مداخلة السفير علاء يوسف المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال الندوة، الإجراءات التي يمكن للدول الأفريقية اتخاذها في هذه المرحلة للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، ومنها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، والمضيّ قدمًا في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، التى من شأنها تعزيز التجارة البينية وتخفيف حدة التداعيات الاقتصادية للأزمة على الدول الإفريقية.

وأشار السفير علاء يوسف كذلك إلى ضرورة النظر في إعفاء الدول الأفريقية من دفع فوائد ديونها، سواء في الإطار متعدد الأطراف، أو على المستوى الثنائي؛ بهدف توفير السيولة وحيز السياسات المالية اللازمين لتعاطي حكومات الدول الإفريقية مع تداعيات الأزمة.

وقد تطرقت الندوة أيضًا إلى موضوعات تبرز أهميتها في ضوء الأزمة الراهنة، ومنها ما يُعرف بـ”اقتصادات الملكية الفكرية”، بالإضافة إلى مناقشة سبل تنسيق الجهود الدولية لدعم الدول الأكثر تضررًا بالجائحة، وتحديث القاعدة الصناعية لهذه الدول لتنمية اقتصاداتها مستقبلًا.