سيـــاســة

بعثة مصر بجنيف تشارك في ندوة حول تداعيات «كورونا» على الدول الإفريقية

وأضاف بيان وزارة الخارجية أن الندوة كانت بمشاركة سكرتير عام الأنكتاد، ونائب مدير عام منظمة التجارة العالمية، والمديرة التنفيذية بالإنابة لمركز التجارة العالمي، والمدير التنفيذي لمركز الجنوب في جنيف.
سمر السيد 1:20 م, السبت, 11 أبريل 20 1:20 م, السبت, 11 أبريل 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، إن البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف شاركت في ندوة عبر الإنترنت حول التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا على القارة الإفريقية وكيفية احتوائها.

وأضاف بيان وزارة الخارجية أن الندوة كانت بمشاركة سكرتير عام الأنكتاد، ونائب مدير عام منظمة التجارة العالمية، والمديرة التنفيذية بالإنابة لمركز التجارة العالمي، والمدير التنفيذي لمركز الجنوب في جنيف.

بالإضافة لعدد كبير من السفراء وخبراء الدول الإفريقية الأعضاء بالمنظمة.

وتناولت مداخلة السفير علاء يوسف المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال الندوة، الإجراءات التي يمكن للدول الأفريقية اتخاذها في هذه المرحلة للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، ومنها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، والمضيّ قدمًا في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، التى من شأنها تعزيز التجارة البينية وتخفيف حدة التداعيات الاقتصادية للأزمة على الدول الإفريقية.

وأشار السفير علاء يوسف كذلك إلى ضرورة النظر في إعفاء الدول الأفريقية من دفع فوائد ديونها، سواء في الإطار متعدد الأطراف، أو على المستوى الثنائي؛ بهدف توفير السيولة وحيز السياسات المالية اللازمين لتعاطي حكومات الدول الإفريقية مع تداعيات الأزمة.

وقد تطرقت الندوة أيضًا إلى موضوعات تبرز أهميتها في ضوء الأزمة الراهنة، ومنها ما يُعرف بـ”اقتصادات الملكية الفكرية”، بالإضافة إلى مناقشة سبل تنسيق الجهود الدولية لدعم الدول الأكثر تضررًا بالجائحة، وتحديث القاعدة الصناعية لهذه الدول لتنمية اقتصاداتها مستقبلًا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

ملف الكاتب سمر السيد

اقرأ أيضاً

نائب يطالب الحكومة بالتوسع في إجراء تحاليل الكشف عن «كورونا» للمواطنين

ياسمين فواز 10:39 م, الخميس, 9 أبريل 20

برلماني يطالب وزيرة التضامن ببحث أوضاع قائدى التاكسي بسبب تداعيات «كورونا»

ياسمين فواز 8:39 م, الثلاثاء, 7 أبريل 20

نائب ينتقد استمرار تصوير المسلسلات رغم إجراءات «كورونا»

ياسمين فواز 12:52 ص, الثلاثاء, 7 أبريل 20

برلماني يقترح إقامة مؤتمر صحفي يومي للرد على شائعات فيروس كورونا

ياسمين فواز 5:02 م, الأحد, 5 أبريل 20

حملات برلمانية في المحافظات لمكافحة فيروس كورونا

ياسمين فواز 2:10 م, السبت, 4 أبريل 20

برلمانى يطالب رجال الأعمال بدفع رواتب العاملين خلال أزمة «كورونا»

ياسمين فواز 7:49 ص, الثلاثاء, 31 مارس 20