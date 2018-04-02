بعثة فنية للنقد الدولى تزور القاهرة لإصلاح الضرائب

مها أبوودن: قال عمرو الجارحى وزير المالية ،إن الوزارة تهدف الى الوصول بنسبة مساهمة الضرائب فى الناتج المحلى الاجمالى الى ١٧و١٨%، مقارنة ب١٤%حاليا، مؤكدًا على ضرورة خفض عجز الموازنة العامة للدولة.وأضاف الجارحى خلال ندوة لإطلاق نظام الإقرارات الضريبية والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ال

مها أبوودن:





قال عمرو الجارحى وزير المالية ،إن الوزارة تهدف الى الوصول بنسبة مساهمة الضرائب فى الناتج المحلى الاجمالى الى ١٧و١٨%، مقارنة ب١٤%حاليا، مؤكدًا على ضرورة خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

وأضاف الجارحى خلال ندوة لإطلاق نظام الإقرارات الضريبية والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة المميكنة مع تفعيل خدمات الدفع والتوقيع الإلكترونى، لافتًا إلى أن هناك خطة لتحسين الخدمات للممولين، وميكنة الإقرارات، ما يسهم فى زيادة الإيرادات لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأشار الوزير إلى أن مجلس النواب سيوافق على تعديلات جديدة فى شكل الإقرارالضريبى، وتقديم الضريبة على جزئين خلال أبريل الحالى.

وأكد أن مصر لم تطور الإدارة الضريبية بشكل كافى خلال السنوات الماضية، ونسعى الى إستكمال المشروعات القائمة، وتدريب العاملين بمصلحة الضرائب بالخارج لاسيما الامارات والمكسيك

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واشار وزير المالية الى الاطلاع على التجارب الدولية للتطوير تحقيق الاهداف،موكدا تحسن عجز الموازنة العامة للدولة.

اكد انه لن يسمح بتأخير مشروعات التحديث والتطوير، وسنبذل كل الجهود لتحسين الأوضاع العملية للعاملين بالضرائب.

وأشار الى ارتفاع فوائد الديون بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل الى ٥٤٠مليار جنيه ، مقارنة ب٤٣٨مليار جنيه.

وكشف عمرو الجارجى أن بعثة فنية لصندوق النقد الدولى تزور القاهرة حاليا ، للمشاركة فى خطة تطوير الضرائب واصلاح الادارة الضريية.