بعثة تجارية مصرية لسلوفاكيا وبولندا.. مايو المقبل

معتز رسلان: فرص كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وفتح أسواق للمنتجات المصرية سمر السيد ينظم مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، بعثة تجارية إلى سلوفاكيا وبولندا خلال الأسبوع الأول من مايو للعام الحالي؛ بهدف بحث فرص الاستثمار المشترك ودفع حركة التجارة…

معتز رسلان: فرص كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وفتح أسواق للمنتجات المصرية









سمر السيد

ينظم مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، بعثة تجارية إلى سلوفاكيا وبولندا خلال الأسبوع الأول من مايو للعام الحالي؛ بهدف بحث فرص الاستثمار المشترك ودفع حركة التجارة من خلال فتح أسواق جديدة للسلع والمنتجات المصرية.

قال المهندس معتز رسلان، رئيس مجلسي الأعمال المصري الكندي والأعمال المصري للتعاون الدولي، فى بيان صحفي، إن البعثة تم تنظيمها بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، وسفارتي مصر في براتسلافا ووارسو وسفارتي سلوفاكيا وبولندا بمصر، موضحًا أن البعثة تضم عددًا من المستثمرين ورجال الأعمال ومسئولي الشركات الكبرى في قطاعات السياحة والتعدين والأثاث والتطوير العقاري والتصنيع والشحن البحري والخدمات اللوجيستي.

وأضاف أن أجندة البعثة تتضمن عقد لقاءات مكثفة مع عدد من كبار المسئولين في وزارات التجارة والصناعة والاقتصاد بالبلدين، وكذلك منظمات الأعمال وغرف التجارة والصناعة ومنظمات الأعمال، للتعريف بفرص الاستثمار في مصر والترويج للسلع والمنتجات المصرية، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لعدد من المصانع والشركات بالبلدين لبحث فرص إبرام شراكات بين الجانبين.

وأوضح رسلان أنه تم عمل دراسة موسعة لأسواق سلوفاكيا وبولندا قبل تنظيم البعثة للوقوف على أهم السلع والخدمات التي تحتاجها، وفى المقابل أهم المنتجات التي تمتاز بها مثل الآلات الميكانيكية والكهربائية وتجهيزات الاضاءة ومنتجات المعادن، وذلك لتحقيق أقصى استفادة للجانبين، بما يخدم حركة التجارة والتعاون الاقتصادي المشترك.

وأكد أن العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية البولندية، شهدت في الفترة الأخيرة حراكًا واسعًا وزيارات مكثفة بين مسئولي ورجال الأعمال البلدين، ورغبة شديدة في تعزيز العلاقات والاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالبلدين، وتأتى البعثة في إطار هذه الزيارات ومواصلة الحوار مع الجانب البولندي لاستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار، موضحًا أن التبادل التجاري بين البلدين تضاعف ليسجل نحو مليار دولار في 2016 مقابل نصف مليار في 2015.

ولفت رسلان إلى أن التبادل التجاري مع سلوفاكيا لا يتناسب مع الإمكانيات والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، حيث وصل إلى نحو 200 مليون دولار في 2016، لذلك يسعى المجلس من وراء الزيارة إلى بحث فرص زيادة التبادل التجاري، وفتح أسواق للمنتجات المصرية هناك، خاصة أن أهم الصادرات المصرية تتمثل في الكيماويات والملابس والقطن والخضروات والفاكهة، فيما تتنوع واردات مصر منها بين الحديد الصلب ومكونات السيارات والورق والكرتون.