بعثة النادي الأهلي تصل الكاميرون استعدادًا لمباراة القطن

وصلت بعثة الأهلي إلى مطار جاروا في الكاميرون استعدادا للقاء القطن في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على القطن يوم الجمعة المقبلة لملاقاته في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وخضع الفريق للمران صباح اليوم الأربعاء في جنوب إفريقيا قبل استقلال الطائرة صوب الكاميرون.

ويتصدر صنداونز المجموعة بـ10 نقاط يليه الهلال بتسع نقاط، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث بأربع نقاط ويليه القطن بدون أي نقطة.

والتقى الأهلي مع القطن الكاميروني في 13 مباراة فاز في 8 وتعادل في 3 وخسر مرتين.