بعثة المنتخب تستعد للسفر لأوغندا

على المصرى تحركت بعثة منتخب مصر من فندق الإقامة بالمعسكر المغلق بمحافظة الإسكندرية، متوجهة لمطار برج العرب بالمحافظة، استعدادا للطيران إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، في الثانية والنصف عصرا. وتطير بعثة المنتخب المصري على متن طائرة شركة النيل للطيران الناقل الرسمي للمنتخب، استعدادا للقاء

على المصرى

تحركت بعثة منتخب مصر من فندق الإقامة بالمعسكر المغلق بمحافظة الإسكندرية، متوجهة لمطار برج العرب بالمحافظة، استعدادا للطيران إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، في الثانية والنصف عصرا.

وتطير بعثة المنتخب المصري على متن طائرة شركة النيل للطيران الناقل الرسمي للمنتخب، استعدادا للقاء أوغندا، بعد غد الخميس، فى الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

واختتم المنتخب الوطني، تدريباته صباح اليوم الثلاثاء، استعدادا للقاء المرتقب، واستغرق المران ساعة، وشهد مشاركة ٢٩ لاعبا، بعد اكتمال صفوف الفريق بانضمام الثلاثى المحترف محمد صلاح وعمر جابر وأحمد حسن “كوكا” للمعسكر، بعد انتهاء أرتباطاتهم مع أنديتهم.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، استبعاد الرباعى محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى، ومحمود عزت مدافع سموحة، وأيمن أشرف وأحمد الشيخ لاعبا الأهلى، من البعثة المسافرة إلى أوغندا.