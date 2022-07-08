بعثة القرعة: نجاح خطة تصعيد الحجاج إلى جبل عرفات

نجحت غرفة عمليات بعثة الحج المصرية، تحت إشراف وزارة الداخلية في تصعيد حجاج القرعة إلى صعيد عرفات الله لإتمام أداء مناسك الحج، وذلك في إطار إهتمام الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1443هــ.

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ووصلت جميع الحافلات التي تقل ضيوف الرحمن إلى مخيماتهم بعرفات، وتواجد أطباء قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المرافقين لبعثة القرعة بتصعيد الحجاج المرضى المحجوزين بالمستشفيات من مكة المكرمة إلى جبل عرفات.

كما نجحت بعثة القرعة في الحصول على موقع متميز لحجاج القرعة بمشعر عرفات، يتوسطه موقف للحافلات لتسهيل نفرة الحجيج من عرفات إلى المزدلفة.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على متابعة وتلبية كافة إحتياجات ضيوف الرحمن، لضمان توفير كافة السبل التي توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة.