بعثة الحج للقوات المسلحة تغادر إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج (صور)

غادرت بعثة الحج التابعة للقوات المسلحة متجهة إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام، والتى ضمت العديد من الضباط وضباط الصف والمتقاعدين وأسرهم وعدد من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية.

وقامت إدارة الشئون المعنوية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بمراجعة كافة إجراءات الإعداد والتجهيز واتخاذ كافة التدابير والإجراءات للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن .

وقامت القيادة العامة للقوات المسلحة فى تنظيمها لبعثة الحج هذا العام بمراعاة الكثير من الاعتبارات وتنظيم لقاءات دينية لشرح المناسك والإجابة على استفسارات أعضاء البعثة من خلال نخبة من كبار العلماء .

وعمت جنبات مطار القاهرة الدولى مشاعر إيمانية صادقة تملؤها الفرحة والرجاء فى إتمام المناسك والقبول من الله ، وقدم ضيوف الرحمن الشكر والامتنان لقواتهم المسلحة التى تكفلهم بكل رعاية واهتمام .

ووصلت بعثة الحج إلى مكة المكرمة وتم استقبالهم بحفاوة بالغة وبكرم الضيافة وتوفير كافة سبل الدعم لضيوف الرحمن من بعثة حج القوات المسلحة.