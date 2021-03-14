رياضة

بعثة الترجي التونسي تصل مطار القاهرة لمواجهة الزمالك بدوري الأبطال

استعدادًا لمواجهة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا، يوم الثلاثاء المقبل
إسلام مصطفى 10:23 م, الأحد, 14 مارس 21 10:23 م, الأحد, 14 مارس 21

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وصلت بعثة الفريق الأول لنادي الترجي التونسي، إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الترجي على متن طائرة خاصة، بعد أن قررت إدارة النادي التونسي السفر بها حفاظًا على اللاعبين، من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وجاءت بعثة الترجي التونسي بـ24 لاعبًا في صفوف الفريق وهم:

حراسة المرمى: معز بن شريفية وفاروق بن مصطفى ومحمد صديق دبشي ووسيم كاروي

خط الدفاع: محمد علي يعقوبي وخليل شمام وحمدي النقاز ومحمد أمين المساكني وإلياس شتي ومحمد أمين بن حميدة وحسين ربيع وعبد القادر بدران

خط الوسط: كوليبالي وسيدريك جبو وعلاء الدين مرزوقي وعبد الرحمن مزيان ومحمد علي بن رمضان وعبد الرؤوف بن غيث وأنيس البدري وحمدي الهوني

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خط الهجوم: خالد عبد الباسط وطه ياسين الخنيسي وويليام توجوي ونسيم بن خليفة

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بقلم إسلام مصطفى

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