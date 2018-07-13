بعثة البنك الآسيوي للاستثمار تستكمل تقييم المرحلة الثانية لمشروع الصرف

بدور إبراهيماستقبلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الجمعة، بعثة من البنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية (AIIB)، في إطار إستعداد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية القائم على النت

بدور إبراهيم

استقبلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الجمعة، بعثة من البنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية (AIIB)، في إطار إستعداد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، الجاري تنفيذه حالياً بمحافظات ( الدقهلية – الشرقية – البحيرة ).

وقالت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق، رئيس وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، إن بعثة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) تهدف إلى تقييم شركات مياه الشرب والصرف الصحي المُشاركة في المرحلة الثانية (دمياط – المنوفية – الغربية- الدقهلية – الشرقية)، والتى ستتم من خلال قرض بقيمة 600 مليون دولار أمريكى بتمويل مشترك من البنك الدولي (WB) والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، للتغلب على مشكلة تلوث ترعة السلام وفرع رشيد، بهذه المحافظات، وحل مشكلة الصرف الصحى للقرى التى سيتم خدمتها بالمشروع.

وأوضحت أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة العديد من الإجراءات التنفيذية مع بعثة البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وسيتم تنفيذ البرنامج من خلال آلية التمويل المرتبط بتحقيق النتائج (Program for Results) أسوةً بما هو مُتبع مع البنك الدولي في المرحلة الأولى من البرنامج، وتعتمد هذه الآلية على تنفيذ عدد من الوصلات المنزلية المُحددة للصرف الصحى بالبرنامج، ودعم وتطوير النظام المؤسسي الخاص بقطاع مرافق المياه والصرف الصحى لتحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة الصرف الصحى.

وأعربت المنشاوى، في الإجتماع الختامي للبعثة عن أهمية إستكمال تنفيذ ملف المشروع القومي لصرف صحي القرى بالمناطق الريفية.