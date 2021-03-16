بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بطائرة خاصة عقب مواجهة فيتا كلوب الكونغولي

ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا

قررت إدارة النادي الأهلي، تحديد موعد عودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم من الكونغو، عقب نهاية لقاء فيتا كلوب، المقرر إقامته عصر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان بيتسو موسيماني مدرب الفريق قد عقد جلسة مطولة مع جهازه المعاون لبحث عدة تفاصيل فنية خاصة بالمواجهة.

وتقرر أن تتجه بعثة الأهلي من ملعب الشهداء الذي يحتضن مباراة فيتا كلوب، إلى مطار ندجيلي في العاصمة كينشاسا عقب نهاية المواجهة مباشرًة، حيث ستعود البعثة بالكامل على متن طائرة خاصة.

ويحتل سيمبا صدارة المجموعة بسبع نقاط يليه فيتا كلوب بأربع نقاط بالتساوي مع الأهلي لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الفريق الكونغولي.