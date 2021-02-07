بعبارات تشجيعية.. فيديو تعاوني بين الأهلي وبايرن ميونيخ قبل مواجهة مونديال الأندية

أصدرت إدارة الإعلام بالأهلي بالتعاون مع بايرن ميونيخ فيديو خاصًّا يظهر فيه لاعبو الفريقين يتحدثان باللغة العربية والألمانية، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في مونديال الأندية.

ويلعب الأهلي ضد بايرن ميونيخ، غدًا الاثنين، على ستاد أحمد بن علي بالدوحة، في إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية، وذلك بعدما أقصى الأهلي فريق الدحيل بالانتصار عليه بهدف نظيف عن طريق حسين الشحات.

وظهر في الفيديو كل من محمد الشناوي ومحمود عبد المنعم كهربا وعلي معلول وبدر بانون وهم يتحدثون باللغة الألمانية، مُستخدمين بعض الجُمل التشجيعية الخاصة بفريق بايرن ميونيخ.