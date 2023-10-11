بعائد 8%.. البنك العربي يصدر سندات دائمة بقيمة 250 مليون دولار

نجح البنك العربي في عملية الاكتتاب في سندات القرض الدائمة، ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التنظيمي والتي أصدرها البنك مؤخرًا بالدولار الأمريكي، والذي يُعدّ أول اصدار للسندات الدائمة المستدامة بالمملكة الاردنية الهاشمية.

وأشار البنك، في بيان، إلى أن الإصدار الذي تم طرحه، والبالغ 250 مليون دولار أمريكي، وبسعر فائدة ثابت بلغ 8%، من خلال عملية اكتتاب خاص حقق نجاحًا مميزًا، ويعدّ هذا الإصدار هو الأضخم في تاريخ المملكة لهذا النوع من أدوات الدَّين الدائمة.

وتم الاكتتاب من قِبل كبار المستثمرين من الأفراد والشركات في المملكة، وفي عدد من الدول التي يعمل بها البنك، فيما تمّ إدراج هذه السندات في بورصة لندن- سوق الأوراق المالية الدولية وسوق السندات المستدامة.

تنويع مصادر التمويل

ويهدف البنك العربي، من خلال هذه السندات، إلى تعزيز وتنويع مصادر تمويل قاعدته الرأسمالية، ودعم إستراتيجيته وخططه المستقبلية الهادفة لتحقيق مزيد من النمو والتوسع الإقليمي بما ينعكس إيجابًا على المساهمين.

وفي تعليقه على نجاح عملية الاكتتاب قال صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي: “يجسد الإقبال الكبير على هذا الاكتتاب مستويات الثقة العالية التي يحظى بها البنك العربي بين أوساط المستثمرين، وتجاوز الطلب على الاكتتاب بهذه الإسناد قيمة الإصدار”.

وعبّر المصري عن شكره وامتنانه للمستثمرين؛ أفرادًا وشركات من داخل المملكة وخارجها، مؤكدًا حرص البنك العربي على مواصلة مسيرة نجاحه، والاستمرار في تحقيق رؤيته المستقبلية الطموح وإستراتيجيته المؤسسية الفاعلة، بما يعزز مكانته الرائدة على صعيد الصناعة المصرفية محليًّا وإقليميًّا.

وأشاد المصري بالدور الداعم الذي يقوم به البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية، والذي يعزز ثقة المستثمرين بالقطاع المصرفي الأردني.

محفظة المشروعات المستدامة

بدورها عبّرت رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، عن سعادتها بنتائج عملية الاكتتاب، قائلة: “نعتز بالثقة العالية التي منحَنا إياها المستثمرون من خلال هذا الإصدار المتميز، ولا سيما أن هذه السندات الدائمة سيتم توظيف حصيلتها لتمويل محفظة مؤهلة من المشاريع المستدامة، ضمن سياسة البنك وإستراتيجيته في دعم المشاريع البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG)”.

وأضافت: “نتطلع، خلال المرحلة المقبلة، إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والاستمرار في تعزيز مستويات أداء البنك، عبر مختلف قطاعات الأعمال، من خلال التواجد في أسواق جديدة، وتنويع مصادر الدخل، ومواصلة تقديم خدمات وحلول مصرفية شاملة تعززها منظومة متكاملة من الخدمات والقنوات الرقمية، وبما يواكب أحدث التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية العالمية”.

تجدر الإشارة إلى أن البنك العربي، والذي يتخذ من عمَّان- الأردن مقرًّا له، تأسس في عام 1930، وهو يضم واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية، والتي تشمل ما يزيد عن 600 فرع، موزَّعة عبر خمس قارات.

ويحظى بحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم. وكانت مجلة “غلوبال فاينانس Global Finance” العالمية، ومقرُّها نيويورك، قد منحت البنك العربي مؤخرًا جائزة “أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2023″، وذلك للعام الثامن على التوالي.