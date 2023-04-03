بعائد 22%..البنك التجاري الدولي يطرح شهادة جديدة لمدة 3 سنوات

طرح

شهادة ادخار البنك التجاري الدولي

CIB، شهادة ادخارية جديدة Wealth، لمدة 3 سنوات، بعائد 22%، على أن يصرف العائد شهريا.

وأوضح البنك عبرموقعه الرسمي، أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 3 مليون جنيه، ومضاعفات الألف جنيه.

البنك التجاري الدولي

ويذكر أن البنك التجاري الدولى لديه شهادة بعائد 17%، لمدة 3 سنوات، وحد أدنى للشرءا مليون جنيه، ومضاعفات الألف جنيه، ويصرف العائد شهريا.

كما يمتلك البنك التجاري الدولي شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات، بعائد 18%، على أن يصرف العائد بشكل سنوى.

وجمع بنكا الأهلي المصري ومصر حصيلة بقيمة 67 مليار جنيه من الشهادات الجديدة خلال يوم واحد فقط من طرحها، بعدما أعلنا، أمس، عن إصدار شهادتين ادخار لمدة ثلاث سنوات.