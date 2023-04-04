بعائد 19.25%.. بنك QNB الأهلى يطرح شهادة ادخار أوائل الجديدة لمدة 3 سنوات

طرح بنك QNB الأهلى، شهادة ادخار أوائل الجديدة، بعائد سنوي ثابت يصل إلى 19.25%.

ونشر البنك تفاصيل الشهادة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث يبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 500 ألف جنيه، ومضاعفات الألف جنيه.

بنك QNB

وأتاح بنك QNB الأهلى، شهادة ادخار أوائل الجديدة، إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة، كما يمكن ربطها من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

وكان بنكا الأهلي ومصر، طرحا شهادتين يوم الأحد الماضي، إحداهما بعائد ثابت والأخرى متناقصة، لمدة 3 سنوات، على أن يصرف العائد شهريا، والذي يتراوح ما بين 19%و22%.

وجاء البنك التجاري الدولي CIB، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، بطرح شهادة إدخارية جديدة بعائد ثابت لمدة 3 سنوات، وحد أدنى 3 مليون جنيه، بعائد 22%.