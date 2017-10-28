بطولة أفريقيا لليد..الزمالك يقصى الأهلى من قبل النهائى

على المصرى تغلب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، على غريمه التلقيدى الأهلى، بنتيجة 26-21، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين اليوم السبت، بالدور قبل النهائى لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى رقم 39 للرجال، والتى تستضيفها مدينة الحمامات التونسية، وتختتم غدا الأحد. انتهى الشوط الأول ب

على المصرى

تغلب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، على غريمه التلقيدى الأهلى، بنتيجة 26-21، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين اليوم السبت، بالدور قبل النهائى لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى رقم 39 للرجال، والتى تستضيفها مدينة الحمامات التونسية، وتختتم غدا الأحد.

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بنتيجة 12-12.

وقدم لاعبو الزمالك بقيادة مجدى أبو المجد المدير الفنى للقلعة البيضاء، الذى تفوق على نظيره عاصم حماد، عرضا كبيرا، ونجحوا فى فرض كلمتهم على اللقاء.

بتلك النتيجة يحرم الزمالك، نظيره وغرمه التقليدى من فرصة الحفاظ على اللقب الذى حققه العام الماضى، وينتظر أبناء القلعة البيضاء، الفائز من لقاء نصف النهائى الأخر، الذى يجمع الثنائى التونسى الترجى الرياضى مع الحمامات “مستضيف البطولة”، لملاقاته غدا الأحد، فى نهائى البطولة.