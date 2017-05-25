بطل من ورق وSuperman Returns على خريطة أفلام اليوم

إيمان حشيش
تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الخميس 25 مايو 2017
سيما
ليلة العيد
2:30ص
حالة مرهقة
5:00ص
7:30ص
ليلة العيد
10:00ص
اصدقاء الشيطان
12:30ص
الأب الشرعي
3:00م
البنات عايزة ايه
6:00م
حب في الزنزانة
9:00م
ثمن دستة اشرار
11:30م
أوربت سينما 1
3:00ص
الذكاء المدمر
5:00ص
اللعب مع الكبار
7:00ص
العالمي
9:00ص
كف القمر
11:00ص
حب وكبرياء
1:00م
الانثي والدبور
3:00م
ضد الحكومة
5:00م
كشف المستور
7:00م
نور عيني
9:00م
صرخة نملة
11:00م
اوربت سينما 2
اسم الفيلم
توقيت العرض
الزوجة العذراء
2:00ص
المفتش العام
4:00ص
لواحظ
6:00ص
ليلة رهيبة
8:00ص
غرام وانتقام
10:00ص
عائلة محترمة
12:00م
السماء لاتنام
2:00م
سلطان
4:00م
هدي
6:00م
الأشرار
8:00م
نهاية الطريق
10:00م
OSN ياهلا سينما
بينجو
2:00ص
يوم مالوش لازمة
4:00ص
حارة مزنوقة
6:00ص
شد اجزاء
8:00ص
جرسونيرة
10:00ص
سكر مر
12:00ص
بتوقيت القاهرة
2:00م
خارج عن القانون
4:00م
6:00م
نوم التلات
8:00م
كلب بلدي
10:00م
ART أفلام 2
بطل من ورق
2:00ص
سلامة
5:15ص
جواز مع سبق الاصرار
7:30ص
البيوت اسرار
10:00ص
12:00ص
2:15م
4:30م
جواز الاربعة
6:30م
بخيت وعديلة
9:00م
11:30م
ART سينما
ماجد
12:00ص
2:00ص
10:00ص
مطب صناعي
12:00ص
2:00م
4:00م
مطب صناعي
6:00م
8:00م
10:00م
MBC2
Tough Guys
1:30ص
4:30 م
monsters via aliens
7:00ص
8:30ص
10:00ص
12:30م
3:30 م
5:30م
8:00م
10:00م
MBC Action
1:30ص
5:45ص
8:00م
10:00م
MBC MAX
2:30ص
4:30ص
6:30ص
8:00ص
9:30 ص
11:00ص
12:30م
2:30 م
5:00م
7:00م
9:30م
11:00م