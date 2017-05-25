ثقافة وفنون

بطل من ورق وSuperman Returns على خريطة أفلام اليوم

إيمان حشيش تنشر "المال" خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية  فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الخميس 25 مايو 2017 سيما ليلة العيد 2:30ص
25 مايو، 2017 25 مايو، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك


إيمان حشيش

تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية  فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الخميس 25 مايو 2017

سيما

ليلة العيد

2:30ص

حالة مرهقة

5:00ص

صعيدي في الجامعة الأمريكية

7:30ص

ليلة العيد

10:00ص

اصدقاء الشيطان

12:30ص

الأب الشرعي

3:00م

البنات عايزة ايه

6:00م

حب في الزنزانة

9:00م

ثمن دستة اشرار

11:30م

أوربت سينما 1

الأرض

3:00ص

الذكاء المدمر

5:00ص

اللعب مع الكبار

7:00ص

العالمي

9:00ص

كف القمر

11:00ص

حب وكبرياء

1:00م

الانثي والدبور

3:00م

ضد الحكومة

5:00م

كشف المستور

7:00م

نور عيني

9:00م

صرخة نملة

11:00م

اوربت سينما 2

اسم الفيلم

توقيت العرض

الزوجة العذراء

2:00ص

المفتش العام

4:00ص

لواحظ

6:00ص

ليلة رهيبة

8:00ص

غرام وانتقام

10:00ص

عائلة محترمة

12:00م

السماء لاتنام

2:00م

سلطان

4:00م

هدي

6:00م

الأشرار

8:00م

نهاية الطريق

10:00م

OSN  ياهلا سينما

بينجو

2:00ص

يوم مالوش لازمة

4:00ص

حارة مزنوقة

6:00ص

شد اجزاء

8:00ص

جرسونيرة

10:00ص

سكر مر

12:00ص

بتوقيت القاهرة

2:00م

خارج عن القانون

4:00م

أهلًا بكم في لبنان

6:00م

نوم التلات

8:00م

كلب بلدي

10:00م

ART أفلام 2

بطل من ورق

2:00ص

سلامة

5:15ص

جواز مع سبق الاصرار

7:30ص

البيوت اسرار

10:00ص

اضحك الصورة تطلع حلوة

12:00ص

إسماعيل يس في مستشفى المجانين

2:15م

العذاب امرأة

4:30م

جواز الاربعة

6:30م

بخيت وعديلة

9:00م

زنوبة

11:30م

ART  سينما

MBC2

Tough Guys

1:30ص

The Italian Job

4:30 م

monsters via aliens

7:00ص

Shark Tale

8:30ص

X-Men 2

10:00ص

Guardians of the Galaxy

12:30م

Edge of Darkness

3:30 م

Minority Report

5:30م

Gangster Squad

8:00م

Goodfellas

10:00م

MBC Action

MBC MAX

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً