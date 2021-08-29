بطل السباحة البارالمبية عمرو السوهاجي ضيف عروض «الصوت والضوء»

جاء ذلك في إطار انطلاق دورة الألعاب الباراليمبية في طوكيو والمستمرة حتى 5 سبتمبر المقبل.

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية دعمها لكل المشاركين المصريين من ذوى القدرات الخاصة فى دورة الأعلاب الأولمبية البارالمبية حيث استضافت السباح المصري العالمى عمرو السوهاجي المصنف الأول في السباحة البارالمبية والحاصل على المركز الأول فى سباحة ذوي الاحتياجات الخاصة ( بيرلين 2017) لحضور عرض الصوت والضوء بالأهرامات والوفد المرافق له

جاء ذلك في إطار انطلاق دورة الألعاب الباراليمبية في طوكيو والمستمرة حتى 5 سبتمبر المقبل.

وقال محمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة الصوت والضوء إن دورة الالعاب البارالمبية واحده من البطولات العالمية التي تساند الرياضيين ذوي القدرات الخاصة من جميع أنحاء العالم للتنافس فيما بينهم، ولذا أعلنت الشركة دعم ومساندة المشاركين حيث لابد من تكاتف مؤسسات الدولة لدعم هذه الفئة التى تعتبر كيانا رئيسيا من المجتمع له حقوقه.

وأعرب السباح عمروالسوهاجي عن امتنانه وسعادته بحضور عرض أسطوري كعرض الصوت والضوء وأعلن عن مساندته لكل المشاركين فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.