«بطلوا تقولوا أي كلام».. أول رد من صلاح محسن على أزمة رحيله عن الأهلي

نفى صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي، حقيقة ما جرى تداوله مؤخرًا، بشأن انزعاجه من رغبة القلعة الحمراء في رحيله عن الفريق، ورغبته في إنهاء العقد والرحيل بشكل مجاني خلال الفترة الأخيرة.

وكان حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والمكلف بالإشراف على ملف كرة القدم بالنادي من قبل محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عقد خلال الساعات الماضية جلسة مع صلاح محسن مهاجم الفريق الكروي الأول لإنهاء مشكلة رحيله عن النادي.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أن الاجتماع لم يسير بالشكل المطلوب، حيث أثار صلاح محسن خلال الاجتماع أزمة كبيرة بسبب رفضه الرحيل عن النادي على سبيل الإعارة أو البيع وتمسكه بالحصول على الاستغناء الخاص به والرحيل عن الأهلي بالمجان.

وكتب صلاح محسن عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”: “الأهلي فوق الجميع، بطلوا تقولوا أي كلام، مستحيل يحصل مني أنا كده”.

وأضاف: “أنا تحت أمر النادي الأهلي مهما حصل، فهو عشقي الأول والأخير وشكرًا”.