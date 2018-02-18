بطريرك الكنيسة الإثيوبية يلتقي سفير مصر في أديس أبابا

سمر السيد: قالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى إن البابا ماتياس الأول، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية، استقبل بمقر الكنيسة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، السفير أبو بكر حفني محمود، سفير مصر لدى إثيوبيا للتشاور حول تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة بين الكنيسة الأرثوذكسية المصرية ونظيرتها الإثيوبي

سمر السيد:

قالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى إن البابا ماتياس الأول، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية، استقبل بمقر الكنيسة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، السفير أبو بكر حفني محمود، سفير مصر لدى إثيوبيا للتشاور حول تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة بين الكنيسة الأرثوذكسية المصرية ونظيرتها الإثيوبية، فضلاً عن استعراض سُبل إسهام تلك العلاقات في تعزيز الروابط الشعبية بين البلدين.

وأكد السفير خلال اللقاء على تقدير مصر الشديد للعلاقات المُتميزة بين الكنيستين الأرثوذكسيتين المصرية والإثيوبية، والتي تعود لما يقرب الـ 1500 عام، وما لعبته تلك العلاقات على مدار التاريخ من دور في تحصين وتعزيز العلاقات بين الشعبين المصري والإثيوبي.

وأعرب البطريرك الإثيوبي عن تقديره لتلك العلاقات الكنسية المُتأصلة والثابتة، مُشيراً إلى الدور الكبير الذي لعبته كل من زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني إلى إثيوبيا في شهر سبتمبر من العام 2015، والزيارة التي قام بها قداسة البابا ماتياس الأول شخصياً إلى مصر في شهر يناير من العام ذاته، وما حظي به من حفاوة وود في تلك الزيارة، في البناء على تلك العلاقات الوطيدة، وتعزيز الشعور العام لدى شعبي البلدين بالود والتقارب.

وقد أثنى البابا ماتياس الأول خلال اللقاء على ما يشهده من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على مُشاركة أبناء الشعب المصري من المسيحيين أعيادهم ومُناسباتهم، عبر حضوره لقُداسات الكنيسة الأرثوذكسية المصرية في تلك المُناسبات، مما يعكس مدى وحدة صف الشعب المصري وقيادته السياسية.

