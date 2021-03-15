بطرق احتيالية.. ضبط صاحبة فيديو استجداء ركاب المترو

وضعت مادة حمراء على قدمها على اعتبار أنه دماء تتساقط من أجل النصب على المواطنين.

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على السيدة صاحبة مقطع فيديو التسول واستجداء ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية، وذلك ضمن جهود كشف ملابسات الواقعة.

جاء ذلك على خلفية تداول أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تظهر خلاله إحدى السيدات تستجدي الركاب داخل قطارات مترو الأنفاق، مستخدمة عدة أساليب احتيالية للنصب عن طريق (سرد قصص غير حقيقة) ووضع مادة حمراء اللون تشبه لون الدماء أسفل قدمها اليمنى، مدعية إصابتها وعدم مقدرتها على العمل، وذلك لاستعطاف المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من تحديد هوية المذكورة، وأمكن ضبطها أثناء استجدائها للركاب بإحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة، وبحوزتها مبلغ مالي.

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها تلك الأعمال، مضيفة أن المبلغ المالي من متحصلات نشاطها في ممارسة أعمال التسول.

واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.