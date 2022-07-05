بطاقة 50 ألف مركبة سنويا.. «غبور» تنشئ مصنع سيارات في «السادات»

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن مجموعة «جى بى غبور أوتو» العاملة فى بيع وتسويق وتوزيع جميع أنواع السيارات بما فى ذلك النقل الثقيل والأوتوبيسات، وكلاء «هيونداى» و«شيرى» و«شانجان» و«هافال» و«مازدا»، بدأت إنشاء مصنع جديد فى مدينة السادات.

وأكد مصدر مسئول فى المجموعة أن «جى بى غبور أوتو» تعاقدت مع شركة حسن علام لتتولى أعمال الإنشاءات فى المصنع الجديد الذى سيتم تدشينه فى مدينة السادات.

ومعروف أن «جى بى أوتو» تسيطر بالعلامات المختلفة التى يمتلك وكالتها على الحصة الأضخم داخل السوق لتعتلى بطرازاتها قمة الشرائح المختلفة.

وأضاف لـ«المال» أن المصنع سيتم إنشاؤه على مساحة 130 ألف متر على أن يستوعب طاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنويا وبإنتاجية 12 وحدة فى الساعة.

وأوضح أن «جى بى غبور أوتو» ستزود مصنع «السادات» الجديد بأحدث الأجهزة والمعدات المستخدمة فى إنتاج السيارات، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع شركة «دور» الألمانية لتوريد وتجهيز فرن الدهان بأعلى المستويات العالمية.

وتابع المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه إن الإنشاءات التى تنفذها شركة «حسن علام» بدأت بالفعل، كما أن فرن الدهان وصل ويتم تجهيزه بأحدث الأساليب داخل المصنع الجديد.

وأشار إلى أن مصنع السادات سينتج مركبات متعددة ومنها الملاكى والميكروباصات، والنقل الخفيف، موضحا أنه سيتم الإعلان عن المنتجات فى الفترة المقبلة.

وأضاف أن المشروع الجديد سيسهم فى توفير فرص عمل من مهندسين وفنيين تصل إلى ألف فرصة على أقل تقدير.

وقال إن المنتجات التى من المستهدف إنتاجها محليا داخل المصنع ستكون لصالح علامات تجارية جديدة مثل «شانجان» و«هافال».

كانت «جى بى غبور أوتو» استحوذت على وكالات «هافال» و«شانجان» العام الماضى وأطلقت مجموعة من الطرازات فيما تمتلك تلك الماركات باقة كبيرة من الطرز التى تنافس فى الشرائح المختلفة سواء الاقتصادية أو المتوسطة والكبيرة الحجم.

وشهدت الفترة الماضية اتجاه عدد من شركات السيارات والصناعات المغذية العاملة فى السوق لدراسة تصنيع وإنتاج طرازاتها محليا، بجانب توسيع القدرات الإنتاجية للمصانع المتواجدة بالفعل لاستيعاب أعداد أكبر لتجميع المركبات خصوصا عقب إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إطلاق إستراتيجية الصناعة من خلال حوافز جديدة تدعم المنتج المحلى كبديل عن المستورد.