بطاقة 5 أطنان / ساعة.. وزير قطاع الأعمال يفتتح التشغيل التجريبي لمحلج الزقازيق المطور

افتتح وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، اليوم السبت، التشغيل التجريبي لمحلج الزقازيق المطور التابع لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، ضمن مخطط شامل لتطوير محالج القطن.

يشار إلى أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمحلج الواحد 5 أطنان/ ساعة، فيما يقع المحلج على مساحة نحو 6 آلاف متر مربع، وتم الاعتماد على ماكينات هندية متطورة.

جاء ذلك بحضور محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، والدكتور احمد مصطفي العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وتفقد وزير قطاع الأعمال، تفاصيل أعمال التطوير التي تشمل إنشاء عنبر الحليج وصالات التضريبة وعنبر البذرة ومحطة تحويلات الكهرباء ومعمل الاختبارات.

يذكر أن مخطط قطاع الأعمال لتطوير صناعة الغزل النسيج، يشمل تطوير شركات القطن والغزل والنسيج تتضمن إنشاء 7 محالج جديدة من ضمنها محلج الفيوم المطور ومحلج الزقازيق المطور، بالإضافة إلى محلجين بكفر الدوار وكفر الزيات، و3 محالج يتم انشاؤهم خلال العام المقبل.