بطاقة الخدمات المتكاملة.. رابط الاستعلام عن استخراج الكارت ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي

يهتم كثير من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم على استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وحجز وإجراء الكشف الطبي على موقع المجالس الطبية المتخصصة بالتزامن مع إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الثالثة لإصدارها تحت شعار “هنوصلك” التي تجوب جميع المحافظات.

بوابة المال نيوز تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن بطاقة الخدمات المتكاملة ورابط الاستعلام عن استخراج الكارت ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي

مميزات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة





أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، انطلاق مكاتب تأهيل متنقلة تضم أكثر من 5 آلاف متطوع وعدد من من الرائدات المجتمعيات للتجول في القرى والنجوع بجميع المحافظات للوصول إلى أكبر عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذوي الإعاقات الشديدة وبالغة السوء.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة يمنح حامليه الكثير من الامتيازات والتسهيلات الحكومية، وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة رقم 10 لسنة 2018، وهي:-

التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.

خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

الكشف المجاني في المستشفيات.

الدمج في المعاهد والجامعات.

التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

الجمع بين معاشين.

الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.

الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

خصومات على الأندية الرياضية.

الإعفاء من الضرائب.

الحصول على سكن حكومي مناسب.

الدمج في المدارس.

خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة





فعلت وزارة الصحة والسكان موقع المجالس الطبية المتخصصة لحجز مواعيد الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والاستعلام عن النتيجة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدما المتكاملة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة.

إدخال الرقم القومي للشخص المتقدم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

الضغط على كلمة دخول.

وستظهر نتيجة الكشف الطبي فور إعلانها رسميًا.

موقع وزارة التضامن الاجتماعي

كما يمكن الاستعلام عن طلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثالثة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

كتابة بيانات الرقم القومي في الخانة المخصصة له.

الضغط على كلمة ” بحث”

فى نهاية الخطوات تظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات

وفي حالة قبول الطلب اضغط على أيقونة حجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة

وبعد ذلك التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم اختياره من خلال المستعلم.