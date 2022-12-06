بطاقة الخدمات المتكاملة.. استعلم عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي

يتيح موقع وزارة التضامن الاجتماعي رابطا للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والتي تمنح كافة الحقوق لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظات الجمهورية وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 حيث يمكن التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد، حيث يتم تحديد موعد لإجراء الكشف الطبي من خلال موقع المجالس الطبية المتكاملة.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موقع وزارة التضامن الاجتماعي ورابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والتي تمنح كافة الحقوق لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظات الجمهورية..

موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكن للملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest والتي تمنحهم حق الجمع بين معاشين من الدولة وإجراء الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان داخل مستشفيات وزارة الصحة وتخصيص نسب في الوظائف الحكومية وشقق مشاريع وزارة الإسكان و سيارات طبية معفاة من الضرائب والجمارك.

ويوفر الموقع تسجيل بيانات أصحاب الإعاقات لاستخراج البطاقة والاستعلام عن الإجراءات التي تمت في الطلب واستكمال الأوراق المقدمة وذلك في إطار الخطة الرقمية التي تطبقها وزارة التضامن لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

استعلم عن البطاقة الخدمية للمعاقين 2022

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات إلكترونية بسيطة عبر الموقع الرسمي للوزارة يمكن من خلالها الاستعلام عن البطاقة الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة باتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع التضامن من خلال هذا الرابط من هنا http://pod.mohp.gov.eg/index.html.

اختيار أيقونة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الموقع الرئيسي.

كتابة البيانات الشخصية للمواطن الراغب في استخراج البطاقة الخدمية بالتفصيل.

تحديد محافظة الإقامة ومكتب الشؤن الاجتماعية التابع له.

تحديد تاريخ إجراء الفحص الطبي داخل مستشفيات وزارة الصحة.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور كافة البيانات المراد الاستعلام عنها.

يتم انتهاء إجراءات استخراج البطاقة في 10 يوم فقط منذ التقديم وحتى الاستلام مرورا بإجراء الفحوصات الطبية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

يستخدم موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وتحميل الأوراق اللازمة لها والتي تتلخص فيما يلي:-

صورة من بطاقة الرقم القومي للشخص المعاق.

الفحوصات الطبية التي يتم إجراؤها داخل مستشفيات وزارة الصحة.

صورة شخصية للشخص الراغب في البطاقة الخدمية.