أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى إطار التيسير على المواطنين، معرفة رقم السري لبطاقة التموين فى حالة نسيان الرقم السري، من خلال الدخول على شبكة الإنترنت بخلاف إرسال رسالة نصية تتضمن الرقم السري الجديد.

بوابة”المال نيوز” تستطلع من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن بطاقة التموين 2023.. رابط فعال لمعرفة رقم السري عبر SMS

بطاقة التموين 2023.. صرف السلع التموينية الشهرية

زادت معدلات بحث ملايين المواطنين الحائزين للبطاقات التموينية لصرف السلع التموينية الشهرية، عن كيفية معرفة رقم السري لبطاقة التموين الخاصة بهم، وذلك فى حالة نسيان الرقم السري أو فقد بطاقة التموين، فى ظل رغبة المواطنين فى الحصول على السلع التموينية الشهرية من بقالى التموين فى مختلف أنحاء مصر.

كيفية معرفة رقم السري لبطاقة التموين

ارتفعت خلال الساعات الماضية معدلات بحث الاستعلام ملايين المواطنين، وذلك عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، عن كيفية معرفة رقم السري لبطاقة التموين الخاصة بهم فى حالة فقدها أو نسيان الباس ورد لصرف السلع التموينية الشهرية لهم، والدعم الحكومى فى ظل تيسير المعيشة على المواطنين.

حالة نسيان الرقم السري لبطاقة التموين

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور على المصيلحى، معرفة رقم السري لبطاقة التموين فى حالة نسيان الرقم السري أو فقدان البطاقة، وذلك لما يقرب من 64 مليون مواطن يستحقون صرف السلع التموينية الشهرية، خاصة أن الرقم السري للبطاقة التموينية يكون خاصا بصرف السلع التموينية الغذائية الشهرية وليس مخصص لصرف فارق النقاط للخبز.

خطوات استخراج بطاقة التموين أونلاين وإضافة الزوجة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إتاحة معرفة رقم السري لبطاقة التموين لأي مواطن يفقدها أو فى حالة فقدان الرقم السر، وذلك من خلال رسالة نصية sms على الرقم المخصص لذلك وهو 9136 مكتوب بها رقم “1”، يتبع ذلك تلقى رسالة من التموين تتضمن الرقم السري الجديد للبطاقة التموينية المفقودة، والمكون من 4 أرقام، مع استلام الرقم الجديد عقب تسليم البطاقة التموينية.

بوابة مصر الرقمية.. معرفة رقم السري لبطاقة التموين

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى إطار التيسير على المواطنين، معرفة رقم السري لبطاقة التموين فى حالة نسيان الرقم السري، من خلال الدخول على شبكة الإنترنت بخلاف إرسال رسالة نصية تتضمن الرقم السري الجديد، وتستعرض بوابة “المال نيوز” كيفية معرفة رقم السري لبطاقة التموين في حالة نسيانه أو فقد البطاقة التموينية، وذلك من خلال عدة خطوات بسيطة وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، كالآتي:

1_ الدخول على بوابة مصر الرقمية عبر الرابط الرسمى هنا.

2_ الضغط على أيقونة تموين من هنا.

3_ ظهور قائمة خدمات وزارة التموين.

4_ الضغط على كلمة ابدأ.

5_ تسجيل بيانات البطاقة التموينية تتضمن الاسم ورقم البطاقة والإدارة التموينية وعدد الأفراد ومكتب التموين التابع له.

6_ تحديد بيانات أفراد البطاقة بدقة وصلة القرابة مع صاحب البطاقة.

7_ الضغط على موافقة على كافة الشروط.

8_ تفعيل البطاقة التموينية وإرسال رسالة نصية بالرقم السري الجديد.