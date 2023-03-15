بطاقات الخصم لأكبر 10 بنوك ترتفع إلي 23.83 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2022

ارتفع اجمالي عدد بطاقات الخصم لأكبر 10 بنوك بالقطاع المصرفي إلي 23.837 مليون بطاقة، بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 22.959 مليون بطاقة بنهاية شهر يونيو لنفس العام، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن

وبطاقة الخصم ،هي بطاقة تصدر للعملاء الذين لديهم حسابات بنكية،ويتم استخدامها في العديد من الخدمات.

وارتفع عدد العاملين بأكبر 10 بنوك في القطاع المصرفي إلي 136.27 ألف موظف، بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 133.103 ألف بنهاية يونيو لنفس العام.

وسجل عدد

البنك-المركزي-المصري

بطاقات الائتمان وماكينات ATM لأكبر 10 بنوك

نحو 28.636 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 28.274 مليون بنهاية يونيو نفس العام.

ارتفع عدد بطاقات الائتمان لأكبر 10 بنوك إلي 5 ملايين بطاقة بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 4.810 مليون بطاقة لشهر يونيو لنفس العام.

وازدادت عدد ماكينات الATM إلي 21.975 ألف ماكينة بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 21.459 ألف ماكينة لشهر يونيو 2022.