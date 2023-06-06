«بطاريات سيارات ودراجات نارية وذهب».. سقوط عصابات سرقة في 3 محافظات (صور)

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 7 لصوص كونوا عصابات تخصصت في سرقة بطاريات السيارات والدراجات النارية ومشغولات ذهبية في قضايا مختلفة بمحافظات المنيا والقاهرة والقليوبية، وأبرزهم: عصابة ارتكبت 15 واقعة سرقة لبطاريات السيارات، ضمن أبرز أخبار حوادث السرقة اليوم الثلاثاء.

سرقة بطاريات السيارات

تعود التفاصيل، إلى تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص -لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة المنيا- تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات بطاريات السيارات بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك، وبحوزتهم 15 بطارية سيارة من متحصلات وقائع سرقة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم 15 واقعة بذات الأسلوب، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقة.

سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية

على صعيد آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين أثناء الشروع في سرقة دراجة نارية عند توقفها بدائرة قسم شرطة عابدين، وتوصلت إلى مالكها أحد الأشخاص -مقيم بمحافظة الجيزة- وباستدعائه تعرف على الدراجة واتهمهما بالسرقة.

وبتطوير مناقشة المتهمين، اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية، وأقرا بسرقة دراجة نارية أخرى بذات الأسلوب.

وبإرشادهما ضبط الدراجة النارية لدى عميلهما “سيئ النية” أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية وتمكنت من ضبطه، وبحوزته الدراجة النارية المستولي عليها وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها.

«بالمغافلة» سيدة تسرق «الصيغة»

وضبطت أيضًا أجهزة الأمن، إحدى السيدات -مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية- وبحوزتها مشغولات ذهبية مجهولة المصدر أثناء محاولة بيعها لأحد المحال بدائرة قسم شرطة الجمالية، بثمن لا يتناسب مع قيمتها.

وبمواجهتها اعترفت بسرقتها بأسلوب المغافلة من داخل مسكن شخص -مقيم بمحافظة القليوبية- “تعمل طرفه”، وباستدعاء المجني عليه حضر نجله وتعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما بمجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.