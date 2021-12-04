بورصة وشركات

بضغط مبيعات عربية وأجنبية.. المؤشر الثلاثيني الخاسر الوحيد في البورصة الأسبوع الماضي (جراف)

رأس المال السوقي يستقر على ثبات
منى عبدالباري 12:27 م, السبت, 4 ديسمبر 21 12:27 م, السبت, 4 ديسمبر 21

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كالعادة شهدت البورصة المصرية لعبة كراسي موسيقية جديدة نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تبادلت مؤشراتها الأدوار بين الصعود والهبوط، ليتراجع المؤشر الرئيس EGX30 بنحو 1%، ويصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة  EGX70 بنسبة 3.6% ، والمئوي الأوسع نطاقا EGX100 بـ 2.5%، وسط مبيعات عربية وأجنبية.

رأس المال السوقي يستقر على ثبات

وأنهى المؤشر الثلاثيني تعاملاته عند مستويات 11318 نقطة، والسبعيني عند 2158 نقطة، والمئوي عند 3137 نقطة.

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واقتنص المستثمرون المحليون النسبة الأكبر من التعاملات بواقع 69.2%، بصافي مشتريات 299.6 مليون جنيه، قابلها مبيعات أجنبية بصافي 288.2 مليون جنيه، بنسبة 22.8% من التعاملات، ومبيعات عربية بـ 11.4 مليون جنيه، بنسبة 8% من التعاملات.

جاء ذلك وسط ثبات لرأس المال السوقي، والذي استهل تعاملات الأسبوع بمستويات 721.7 مليار جنيه، وأنهاها عند نفس المستوى، وفقا لتقرير صادر عن البورصة المصرية حول تعاملات الأسبوع المنقضي.

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بقلم منى عبدالباري

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