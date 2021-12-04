بضغط مبيعات عربية وأجنبية.. المؤشر الثلاثيني الخاسر الوحيد في البورصة الأسبوع الماضي (جراف)

كالعادة شهدت البورصة المصرية لعبة كراسي موسيقية جديدة نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تبادلت مؤشراتها الأدوار بين الصعود والهبوط، ليتراجع المؤشر الرئيس EGX30 بنحو 1%، ويصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 3.6% ، والمئوي الأوسع نطاقا EGX100 بـ 2.5%، وسط مبيعات عربية وأجنبية.

رأس المال السوقي يستقر على ثبات

وأنهى المؤشر الثلاثيني تعاملاته عند مستويات 11318 نقطة، والسبعيني عند 2158 نقطة، والمئوي عند 3137 نقطة.

واقتنص المستثمرون المحليون النسبة الأكبر من التعاملات بواقع 69.2%، بصافي مشتريات 299.6 مليون جنيه، قابلها مبيعات أجنبية بصافي 288.2 مليون جنيه، بنسبة 22.8% من التعاملات، ومبيعات عربية بـ 11.4 مليون جنيه، بنسبة 8% من التعاملات.

جاء ذلك وسط ثبات لرأس المال السوقي، والذي استهل تعاملات الأسبوع بمستويات 721.7 مليار جنيه، وأنهاها عند نفس المستوى، وفقا لتقرير صادر عن البورصة المصرية حول تعاملات الأسبوع المنقضي.