بضغط مبيعات الأجانب.. البورصة تهبط بمنتصف التعاملات

رجب عزالدينهبطت مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتصف تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه بيعى للأجانب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.22 % عند مستوى 14857 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.15 % عند مستوى 847 نقطة.وبلغت قيمة التداولات 508 ملايين جنيه على الأسهم فقط، و

رجب عزالدين

هبطت مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتصف تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه بيعى للأجانب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.22 % عند مستوى 14857 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.15 % عند مستوى 847 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 508 ملايين جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب والأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 36 مليون جنيه، و5.5 مليون جنيه، ومليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 22 مليون جنيه، و18 مليون جنيه، و3 ملايين جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 58 سهمًا من إجمالى 158 سهمًا متداولًا، بينما هبط 64 وبقى 36 دون تغير.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تداولات جلسة، اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي طفيف، بدعم مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.