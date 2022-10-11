بضغط الهبوط العام للمؤشرات.. انخفاضات قوية للأسهم الأعلى تراجعا بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت الأسهم الأعلى تراجعًا بالبورصة المصرية، اليوم، خسائر قوية؛ بضغط التراجع العام للسوق، وخسائر رأس المال السوقي. وانخفض المؤشر الرئيس للسوق “egx30″، اليوم، بنسبة 0.82% مغلقًا عند مستوى 9867 نقطة، ومؤشر “egx70” بنسبة 1.44% مغلقًا عند 2154 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.3% مغلقًا عند 3083 نقطة.

وتصدَّر الأسهم المتراجعة، اليوم، المهندس للتأمين بنسبة 20%، مغلقًا عند 10.800 جنيه، تلاه العبور للاستثمار العقاري بنسبة 11.12% مغلقًا عند 9.750 جنيه، ثم أميرالد للاستثمار العقاري بنسبة 9.69% مغلقًا عند 1.547 جنيه.

ورابعًا جاء سهم العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري- باندا" بنسبة 7.21% مغلقًا عند 1.930 جنيه، وخامسًا جاء سهم أودن للاستثمارات المالية بنسبة 6.50% مغلقًا عند 1.251 جنيه.

وسجلت التداولات 824 مليون جنيه، من خلال التعامل على 407 ملايين سهم لـ190 شركة مقيدة، عبر 38.714 عملية. وارتفع 24 سهمًا، بينما تراجع 91، وظلَّ 75 سهمًا على ثبات.

واتجه الأجانب والعرب للبيع بصافي 82.9 مليون جنيه، و40 مليون جنيه على الترتيب، بينم اتجه المستثمرون المصريون للشراء بصافي 123.2 مليون جنيه على الترتيب.

وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه، مغلقًا عند مستوى 687 مليار جنيه، مقارنة بـ692 مليار جنيه بالجلسة السابقة.