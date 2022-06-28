بضغط الاتجاه الهابط للسوق.. ارتفاع محدود للأسهم الأعلى صعودا في البورصة المصرية اليوم (جراف)

شهدت الأسهم الأعلى ارتفاعًا بالبورصة المصرية، اليوم، مكاسب ضعيفة؛ بضغط الاتجاه العام الهابط للسوق، والتي سجلت مؤشراتها تراجعاتٍ جماعية.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الثلاثاء على تراجع جماعي للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 0.82% للمؤشر الرئيسي للسوق EGX30 ليغلق عند مستوى 9179.6 نقطة،

ومؤشر EGX70 بنسبة 1.53% مغلقًا عند 1710 نقطة، ومؤشر EGX100 بنسبة 1.5% ليغلق عند 2529 نقطة.

كانت نسبة الصعود للسهم المتصدِّر قائمة الارتفاعات، اليوم، جي بي أوتو 5.4% فقط، والذي أغلق عند 2.55 جنيه، تلاه إعمار مصر للتنمية بنسبة 4.44% مغلقًا عند 2.35 جنيه،

ثم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 3.86% مغلقًا عند 7.54 جنيه.

ورابعًا جاء سهم أوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 3.43% مغلقًا عند 3.62 جنيه، ثم العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري- باندا" صاعدًا 2.56% مغلقًا عند 3.20 جنيه.