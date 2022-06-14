بصعود بين 20% و7%.. 5 أسهم تحقق أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم في البورصة المصرية في قطاعات الأغذية، والاستثمار العقاري، وصناعة التشييد، والصناعات الهندسية أعلى ارتفاعات بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة تراوحت بين 20% و7%.

تصدرها آراب ديري ومرسيليا للاستثمار العقاري

وتصدّر قائمة الأسهم الأعلى صعودًا، اليوم، سهم العربية لمنتجات الألبان “آراب ديري- باندا”، بنسبة 20%، إلى مستوى 2.88 جنيه، تلاه سهم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بنسبة 19.96% منهيا التعاملات عند 1.815 جنيه.

وثالثًا في الصعود جاء سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة بنسبة 19.19% مغلقًا عند 13.60 جنيه، ثم ليسيكو مصر بنسبة 8.05% منهيًا التداولات عند مستوى 4.160 جنيه، ثم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 7.19% مغلقًا عند 0.98 جنيه.

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين، حيث كان مؤشر السوق الرئيسي EGX30 المتراجع الوحيد، بينما صعد مؤشرا "EGX70"، و"EGX100" الأوسع نطاقًا.

وانخفض المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.34% إلى مستوى 9981 نقطة، بينما صعد المؤشر السبعيني بنسبة 0.92% إلى مستوى 1854 نقطة، والمؤشر المئوي بنسبة 0.62% إلى مستوى 2742 نقطة.