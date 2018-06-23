بصافرة المصري جهاد جريشة.. إنجلترا تسعي لافتراس بنما للحاق ببلجيكا

علي المصرييتأهب المنتخب الإنجليزي، لخوض أول مباراة في تاريخ الأسود الثلاثة أمام منتخب بنما، عندما يلتقي المنتخبان اليوم الأحد على ملعب "نيجني نوفجورود" في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم " روسيا 2018".وأسند الاتحاد الدولي "فيفا"، الإدارة التحكيمية للمباراة، للحكم الم

علي المصري

يتأهب المنتخب الإنجليزي، لخوض أول مباراة في تاريخ الأسود الثلاثة أمام منتخب بنما، عندما يلتقي المنتخبان اليوم الأحد على ملعب “نيجني نوفجورود” في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم ” روسيا 2018″.

وأسند الاتحاد الدولي “فيفا”، الإدارة التحكيمية للمباراة، للحكم المصري جهاد جريشة، حسبما أعلنت الصفحة الرسمية للفيفا، على موقع التواصل “تويتر”، أسماء طاقم التحكيم للمباراة، وسيعاون جريشة، المغربي رضوان عشيق، والسوداني وليد أحمد، والحكم الرابع الهايتي نوبرت هواتا.

ولا بديل أمام المنتخب الإنجليزي سوى الظهور بأفضل مستوياته خاصة في ظل غياب عنصر المفاجأة، بعد أن تسبب خطأ طفيف خلال تدريبات الفريق في الكشف عن التشكيل الأساسي المحتمل لإنجلترا في المباراة.

وكشف ستيف هولاند، المدرب المساعد للمنتخب الإنجليزي، عن طريق الخطأ، التشكيلة الأساسية المتوقعة لمباراتة بنما، حينما التقطت صورة له خلال تدريبات الفريق الخميس الماضي، وهو يمسك بقائمة تظهر فيها التشكيلة الأساسية للفريق في هذه المباراة المرتقبة.



وطبقا لما ظهر بالقائمة، ستشهد التشكيلة الأساسية للمنتخب الإنجليزي تغييرات عن التشكيلة، التي خاض بها الفريق مباراته الأولى التي انتهت بالفوز على المنتخب التونسي 2 / 1.



وتتمثل التغييرات في مشاركة ماركوس راشفورد وروبن لوفتس تشيك بدلا من رحيم ستيرلنج والمصاب ديلي آلي، ضمن الأساسيين.



وسواء كانت أوراق المنتخب الإنجليزي قد كشفت بالفعل أم لا، لا بد وأن يتوقع الفريق مواجهة صعبة أمام منتخب بنما، الأقل في الإمكانيات والقدرات، لكنه يتسم بالطموح والروح التنافسية العالية.



وكان منتخب بنما قد شكل عقبة قوية في بداية مشوار المونديال أمام نظيره البلجيكي، حيث حافظ على نظافة شباكه طوال الشوط الأول من مباراة الفريقين، قبل أن ينجح الفريق البلجيكي في إيجاد الطريق إلى الشباك لينهي المباراة فائزا بثلاثة أهداف جاءت جميعها في الشوط الثاني.



وما يرجح صعوبة مهمة المنتخب الإنجليزي، بقيادة مديره الفني جاريث ساوثجيت، في مباراة اليوم أيضا، المعاناة التي واجهها الفريق أمام الصلابة الدفاعية للمنتخب التونسي، قبل أن تحسم المباراة لصالح إنجلترا 2 / 1 بهدف في الوقت القاتل.

ويعلق المنتخب الإنجليزي آماله بشكل كبير على تألق نجمه هاري كين، الذي سجل هدفي الفريق في شباك تونس، ونجح في هز الشباك في آخر أربع مباريات دولية خاضها، وقد منح المنتخب الإنجليزي ما كان يبدو بحاجة إليه لفترات طويلة، وهو تواجد لاعب يتمتع بثقة كبيرة وتركيز وسط الضغوط الشديدة.



ويتطلع المنتخب الإنجليزي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم لتخفيف الضغوط عليه في مباراته الثالثة بالمجموعة والتي سيخوضها أمام نظيره البلجيكي، الذي أمطر شباك المنتخب التونسي أمس السبت على ملعب “أتكريت أرينا” بالعاصمة موسكو، بخمسة أهداف مقابل هدفين.



وبعد نجاح المنتخب البلجيكي أمس السبت في الفوز على نظيره التونسي، سيكون فوز إنجلترا اليوم، كافيا لحسم تأهلها برفقة بلجيكا إلى دور الستة عشر، بغض النظر عن نتائج الجولة الثالثة.

