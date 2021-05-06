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بشكل عاجل.. «الصحة الألمانية» تتيح لقاح «أسترازينيكا» لجميع البالغين

بعض الأشخاص ربما امتنعوا بسبب وقت الانتظار بين جرعتي اللقاح
مصطفى الجُدي 10:48 م, الخميس, 6 مايو 21 10:48 م, الخميس, 6 مايو 21

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أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان، أن بلاده قررت إتاحة لقاح “أسترازينيكا” بشكل عاجل لجميع البالغين، لتطعيم أكبر عدد ممكن من السكان ضد كورونا وفي أسرع وقت ممكن.

وذكرت روسيا اليوم أن شبان أضاف: “من المهم للغاية أن نكون أكثر براغماتية ومرونة”.

وقال إن “العديد من الأشخاص في المجموعات ذات الأولوية الذين ينتظرون موعدا للقاح سيكونون سعداء بتلقي لقاح “أسترازينيكا”، لذلك قررت الحكومة السماح بتطعيم جميع البالغين به”.

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وأشار إلى أن “بعض الأشخاص ربما امتنعوا بسبب وقت الانتظار بين جرعتي اللقاح مقارنة بنصف فترة الانتظار للقاح “فايزر-بيونتيك”، الأكثر شعبية في البلاد”.

ووافقت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي على أربعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا من جرعتين هي “أسترازينيكا” و”موديرنا” و”فايزر”، ولقاح من جرعة واحدة من “جونسون أند جونسون”.

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وتم إعطاء ملايين الجرعات من لقاح “أسترازينيكا” بأمان في أوروبا، ولكن المخاوف لا تزال قائمة بشأن نوع نادر من الجلطات الدموية التي لوحظت لدى عدد قليل جدا من المتلقين.

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بقلم مصطفى الجُدي

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