بشر سوفت تفاوض صناديق استثمار أمريكية وأوروبية لزيادة رأسمالها

منى عبدالبارىبدأت شركة بشر سوفت، المالكة لموقعى لخدمات التوظيف أونلاين، وضع خطة لزيادة رأسمالها، عبر مخاطبة صناديق استثمارية، والعمل على جذب مزيد من الشركات المعلنة، بجانب التوسع خارجيا.كشف أمير شريف، المدير التنفيذى للشركة، عن قيامها بالتفاوض مع صناديق استثمار أوروبية وأمريكية لزيادة رأسمالها ا

منى عبدالبارى

بدأت شركة بشر سوفت، المالكة لموقعى لخدمات التوظيف أونلاين، وضع خطة لزيادة رأسمالها، عبر مخاطبة صناديق استثمارية، والعمل على جذب مزيد من الشركات المعلنة، بجانب التوسع خارجيا.

كشف أمير شريف، المدير التنفيذى للشركة، عن قيامها بالتفاوض مع صناديق استثمار أوروبية وأمريكية لزيادة رأسمالها البالغ مليونى دولار، كما تستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة تعاقداتها مع عدد أكبر من الشركات المحلية، والتوسع خارجيا من خلال خدمة شركات بدول أخرى.

وقال شريف لـ«المال» إن رأسمال «بشر سوفت» عبارة عن مساهمات من 3 صناديق استثمار رأسمال مخاطر من الولايات المتحدة، والسويد، وإنجلترا، موضحا أنه عقب أحداث يناير 2011 كانت هناك مخاوف لدى بنوك الاستثمار المحلية من منح التمويل لشركات ناشئة، ما دفع الشركة للاتجاه للصناديق الاجنبية.

ولفت إلى أن هذا التمويل حصلت عليه الشركة منذ عامين فقط، وقبل ذلك كانت أسهمها مملوكة بالكامل لمستثمرين أفراد، بجانب انضمامها لحاضنة أعمال تابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وشركة أوراسكوم تليكوم.

وحاضنة الأعمال هى برنامج مصمم لدعم الشركات الناشئة عن طريق تزويدها بمجموعة من موارد الدعم والخدمات.

وأضاف أنه توجد أكثر من 15 ألف شركة فى جميع القطاعات تقوم بالإعلان عن وظائفها عبر موقعى الشركة وظف وفرصنا، الغالبية العظمى منها كيانات مصرية، كما يقوم الموقعان بمساعدة نحو مليون مستخدم على إيجاد فرص عمل مناسبة، فى الفئات كافة، بداية من خريجى الجامعة، إلى الحرفيين.

ولفت أمير إلى أن شركته تمكنت من توفير 150 ألف فرصة عمل خلال السنوات الأربع الماضية لخريجى الجامعات، وحملة المؤهلات المتوسطة.

يذكر أن بشر سوفت هى شركة متخصصة فى حلول التوظيف الإلكترونى، تأسست فى عام 2009، برأسمال مليونى جنيه، تستهدف توفير فرص عمل لخريجى الجامعات، وحملة المؤهلات المتوسطة.