بشرى: مهرجان الدراما بالعلمين لأول مرة سيحقق نجاحًا عظيمًا

قالت الفنانة بشرى إن الدورة الثانية من مهرجان الدراما الذي سيقام بمدينة العلمين الجديدة 24 أغسطس الجاري برئاسة النجم القدير يحى الفخراني، ستكون نسخة مميزة وسيحضرها نجوما كبار وفنانين كثيرين وقدموا الكثير لصناعة الدراما المصرية والعربية وسعيدة أن الدورة الثانية لمهرجان الدراما ستقام بمدينة العلمين الجديدة .

أضافت بشرى في تصريحات صحفية ، أن المهرجان يتزامن في دورته الثانية المقامة بمدينة العلمين بالاحتفال بمرور 60 عاما على الدراما المصرية وذلك في حد ذاته حدثا فنيا مهما ، لنقابة ممثلين ومنظمين وشركة pod أيضا.

يأتى تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما فى إطار سعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية – الشريك الاستراتيجي للمهرجان – بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية وشركة كاونسل ماسترز المسئولة عن تشغيل المشروع التجاري الأضخم بالعلمين الجديدة “نورث سكوير مول” ، لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.

وكشف القائمون عن المهرجان أن النسخة الثانية ستضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور، والجمهور سيشارك في اختيار 6 جوائز متعلقة بالممثلين والأعمال، وأصبح متاحا للجمهور الدخول على موقع المهرجان واختيار الأفضل فى كل الفئات.

يتواجد في المنافسة على أفضل ممثل دور أول أيضاً محمد سعد، ياسر جلال، باسم سمرة، باسل خياط، كريم فهمى، ماجد الكدواني، محمد فراج، صبري فواز، عصام عمر، هشام ماجد، شيكو، نضال الشافعي، شريف منير، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، عمرو عبدالجليل، خالد سليم.

وأول فئات جوائز الجمهور هي أفضل ممثل دور أول وتضم كلاً من شريف سلامة، أحمد رزق، محمد شاهين، أحمد مكي، محمد رمضان، محمد ممدوح، أحمد العوضي، أحمد أمين، حمادة هلال، طارق لطفي، أحمد فهمي، أحمد صلاح السعدني، أحمد عيد، جمال سليمان، آسر ياسين، عمرو يوسف، أمير كرارة، مصطفى شعبان، خالد النبوى، سيد رجب، أحمد السقا، عمرو سعد، إياد نصار.

وبالنسبة للجنة تحكيم النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما فيترأسها المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.