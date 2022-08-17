بشرى لطلبة الشعبة الأدبية .. أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثانية 2022

يبدأ غداً التقديم على موقع التنسيق الخاص المرحلة الثانية 2022 بحد أدني 58% للشعبة الأدبية ، علي خلفية أعلان الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي ، عن انتهاء تسجيل رغبات الطلاب الخاصة بالمرحلة الثانية يوم الاثنين المقبل والموافق 22 أغسطس الجاري ، موضحاً وجود أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 .

وتنشر المال قائمة خاصة بكافة الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 والمتاحه من المرحلة الأولى، ومنها وجود كليات قمة في تنسيق المرحلة الثانية 2022.

وأوضح وزير التعليم العالي أن الأماكن في المرحلة الثانية 2022 متاح بها اماكن كبيرة، والتي شملت كليات قمة كالألسن والطب البيطري والعلوم، والاقتصاد والعلوم سياسية، وبلغ عدد الطلاب بـ تنسيق المرحلة الثانية، 269.202 طالبًا وطالبة، منهم 223.294 شعبة علمي طالبًا وطالبة، و45.908 طالبًا وطالبة شعبة أدبي، وجاءت الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 كالآتي:

أماكن خالية لشعبة أدبي

التربية “انتظام /انتساب”

الآداب “انتظام / انتساب”

الحقوق

سياحة وفنادق

خدمة اجتماعية

باقي الكليات النظرية