ثقافة وفنون

بشرى تواصل تصوير «القمر آخر الدنيا» للحاق بدراما رمضان

يذكر أن بشرى شاركت في مسلسل "عوالم خفية" مع الزعيم عادل إمام الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.
أحمد حمدي 1:05 ص, الأحد, 22 مارس 20 1:05 ص, الأحد, 22 مارس 20

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تواصل الفنانة بشرى تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد “القمر آخر الدنيا” مع المخرج تامر حمزة، داخل أحد أماكن التصوير بمدينة الشيخ زايد، حيث تشارك من خلاله في الماراثون الرمضاني المقبل.

كانت بشرى تعاقدت مع شركة Stars media production (ستار ميديا) مؤخرا على بطولة المسلسل الذي يعد التجربة الإنتاجية الأولى للشركة في التليفزيون حيث قدمت عددا من التجارب الإنتاجية الديجيتال.

وتسعى حاليا على قدم وساق لتصوير أكبر عدد من مشاهد المسلسل قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي “القمر آخر الدنيا” بطولة بشرى ، مؤمن نور، ثراء جبيل ،سميره عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف و خدي الاتربي ومن إخراج تامر حمزة.

يذكر أن بشرى شاركت في مسلسل “عوالم خفية” مع الزعيم عادل إمام الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.

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بقلم أحمد حمدي

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