بشرم الشيخ .. المركزي المصري وجامعة نايف العربية ينظمون ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تنظـم جامعـة نايـف العربيـة للعلـوم الأمنيـة، ملتقـى “مكافحة غسـل الأموال وتمويـل الإرهـاب” في شـرم الشـيخ بدءا من الخميس المقبل وحتى 3 سبتمبر 2022، وذلك بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والبنك المركزي المصري.

ويهدف الملتقى الذي يتضمن ثماني جلسات علمية إلى تسليط الضوء على المخاطر التي تواجه المجتمعات العربية من جراء الجرائم المالية المتمثلة في غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والآثار الاقتصادية المترتبة عليها، إضافة لمناقشة أفضل السبل لزيادة فاعلية البرامج الخاصة بمكافحتها، وبيان أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية والمالية في الدول العربية وتعزيز الشراكة فيما بينها للحد من هذه الجرائم .

كما يناقش الملتقى العديد من المحاور العلمية المتعلقة بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كدور المصارف والبنوك المركزية والقطاعات الأمنية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقوانين ذات العلاقة بهذه الجرائم في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، والتقنيات الحديثة لمواجهتها وكيفية الاستفادة منها.

إضافة إلى مناقشة أبرز تهديدات الأمن السيبراني المتعلقة بغسل الأموال وتأثيرها على القطاع المصرفي والمالي، وتعزيز دور وحدات التحريات المالية وتفعيل آليات الشراكة بينها والجهات المعنية، وغير ذلك من الأجندة والبرامج المدرجة على جدول أعمال الملتقى، الذي يشارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين العرب والمؤسسات الدولية في القطاعات المالية والمصرفية والقانونية والأمنية والقضائية ذات الصلة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.