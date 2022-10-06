«بشركات سياحة وهمية».. سقوط شخص ينصب على راغبي السفر للخارج

استغل أحد النصابين الباحثين عن السفر إلى الخارج في الاستيلاء على أموالهم، بعد إنشاء صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء شركات سياحة وهمية، وتمكنت مباحث الأموال العامة من القبض عليه.

تعود التفاصيل، إلى تلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من سيدة -مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي بمحافظة القاهرة- عن تعرضها لواقعة احتيال واستيلاء على أموالها من خلال صفحة إلكترونية احتيالية على شبكة “الإنترنت”، باسم شركة سياحة وهمية بزعم تسفيرها لإحدى الدول.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، ووراء ارتكابها شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان- يمارس نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج للسياحة.

واتضح أن المتهم تمكن من إنشاء صفحات إلكترونية على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” بأسماء شركات سياحة وهمية، واستخدام تلك الصفحات في عمليات احتيالية ممنهجة من خلال منشورات تزعم تعاقد شركته مع بعض المؤسسات الحكومية، مما يتيح حصول موظفيها على نسبة خصم عند سفرهم، بشرط سداد جزء محدد من قيمة حجز الطيران والفنادق مقدمًا للسير فى الإجراءات ويتم تحويلها إلى محافظ مالية غير مسجله باسمه.

وعقب ذلك يغلق هواتفه المحمولة والصفحات الإلكترونية الاحتيالية، والهروب بمتحصلات نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة.

وعثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين وجود صفحات إلكترونية إحتيالية بأسماء منتحلة على شبكة “الإنترنت”، صور جوازات سفر ومحادثات نصية بينه وضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.