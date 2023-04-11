بشرط عدم حدوث تعويم جديد.. بحوث «نعيم» تتوقع تراجع التضخم في أبريل إلى 29%

توقعت بحوث بنك استثمار النعيم تراجع وتيرة التضخم خلال أبريل الحالى ليصل إلى مستويات تتراوح بين 29 و 30%، واستمرار هذه التراجعات خلال الربع الثاني من العام.

وقال يوسف البنا، محلل ببحوث النعيم لـ”المال” إنه يتوقع أن تصل معدلات التضخم خلال الربع الثاني من العام الحالى لما يتراوح بين 30 و 31%، بدعم التأثير الإيجابي لسنة الأساس، وتباطؤ وتيرة ارتفاعات أسعار الأغذية، بشرط عدم حدوث تعويم جديد.

وأشار “البنا” إلى أن ارتفاعات التضخم فى مارس جاءت وتيرتها أبطأ من شهرى يناير وفبراير، بدعم التأثير المواتى لسنة الأساس، وأنها جاءت شبه متوافقة مع توقعاتهم البالغة %32.6 على أساس سنوى فى الحضر، %2.7 على أساس شهرى، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الطعام

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن الاثنين، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في مصر بنسبة 32.7% خلال مارس على أساس سنوي، مقابل 31.9% في فبراير.

وفي المقابل تراجع التضخم الشهري إلى إلى 2.7% في مارس من 6.5% في فبراير.