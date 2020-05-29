بشرط ارتداء الكمامة.. استئناف خدمات الأحوال المدنية والجوازات أول يونيو

ومن المقرر تمديد ساعات العمل حتى الساعة 5 مساءً.

قررت وزارة الداخلية استئناف العمل بكافة وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية، الخاصة بكل من الأحوال المدنية والجوازات والهجرة والجنسية، تصاريح العمل، تحقيق الأدلة الجنائية، على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من يوم الإثنين، الأول من يونيو المقبل.

ومن المقرر تمديد ساعات العمل خلال شهر يونيو، تيسيرًا على المواطنين، حتى الساعة 5 مساءً.

وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على المنشآت الشرطية الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، وضرورة إرتداء (الكمامة) كشرط أساسي للتردد على الوحدات المشار إليها.

وشددت على ضرورة الإلتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات، حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.