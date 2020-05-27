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«بشرط إثبات العلاقة».. الدنمارك تسمح للعشاق باللقاء على أراضيها

أغلقت الدنمارك حدودها على خلفية انتشار وباء كورونا المستجد في البلاد بتاريخ 14 مارس في محاولة للحد من انتشار الفيروس.
المال - خاص 11:13 م, الأربعاء, 27 مايو 20 11:13 م, الأربعاء, 27 مايو 20

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أعلنت الدنمارك عن تسهيلات خاصة للعشاق تسمح لهم بدخول أراضيها، على أن يثبتوا بالصور والوثائق وجود علاقة حب تربط الشريكين، بحسب سبوتنيك الروسية.

وجاءت الخطوة الدنماركية بعد تخفيف القيود المفروضة على حدودها مع دول أوروبا وألمانيا، على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة “رويترز”، أعطت السلطات الدنماركية فرصة للعشاق من دول أخرى، والذين فرق بينهم فيروس كورونا، أن يلتقوا على أراضيها.

واشترطت سلطات الدنمارك على العشاق إثبات وجود علاقة تربطهم لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

وبحسب بيان الشرطة الدنماركية، يحتاج العشاق لإبراز الرسائل المتبادلة على الهواتف، أو صور خاصة ومعلومات شخصية عن الطرف الآخر في العلاقة.

وقال نائب رئيس الشرطة آلان دالاجر كلوسن، لتلفزيون الدنمارك تعليقا على القرار: “بوسعهم إحضار صورة أو رسالة غرامية، أدرك أنها أمور شديدة الخصوصية، لكن قرار السماح للطرف الآخر بالدخول يتوقف في النهاية على تقدير ضابط الشرطة”.

وبحسب الوكالة، منذ تطبيق إجراءات الحجر المطبقة في البلاد، شوهد العشاق المسنون يرتشفون القهوة على جانبي الحدود مع ألمانيا، يسمك كل منهما بيد الآخر من خلال الفاصل المعدني بين البلدين.

وأغلقت الدنمارك حدودها على خلفية انتشار وباء كورونا المستجد في البلاد بتاريخ 14 مارس في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

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بقلم المال - خاص

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